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Realting.com
Армения
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Особняки
Особняки в Армавирская область, Армения
Вагаршапат
6
Особняк
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24 объекта найдено
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Особняк 2 спальни
Мердзаван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 1
€ 40,869
Особняк 2 спальни
Мецамор, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
Количество этажей 1
€ 29,970
Особняк 4 спальни
Вагаршапат, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
405 м²
Количество этажей 2
€ 86,278
Особняк 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
Количество этажей 1
€ 32,695
Особняк 4 спальни
Паракар, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
610 м²
Количество этажей 1
€ 108,075
Особняк 4 спальни
Мусалер, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 77,196
Особняк 2 спальни
Айгешат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 57,216
Особняк 1 комната
Мусалер, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
1/1 Этаж
€ 25,429
Особняк 3 спальни
Паракар, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
132 м²
1/1 Этаж
€ 63,573
Особняк 3 спальни
Мусалер, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
2/2 Этаж
€ 88,095
Особняк 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
271 м²
Количество этажей 2
€ 108,983
Особняк 3 спальни
Паракар, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 99,901
Особняк 6 спален
Таиров, Армения
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
2/2 Этаж
€ 136,229
Особняк 5 спален
Паракар, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
700 м²
2/3 Этаж
€ 208,884
Особняк 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2 000 м²
1/1 Этаж
€ 22,705
Особняк 2 спальни
Мусалер, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
187 м²
1/1 Этаж
€ 31,787
Особняк 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
2/2 Этаж
€ 59,032
Особняк 3 спальни
Мргашат, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
1/1 Этаж
€ 59,032
Особняк 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
1/1 Этаж
€ 40,869
Особняк
Вагаршапат, Армения
-1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/1 Этаж
€ 68,114
Особняк 3 спальни
Паракар, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
186 м²
1/1 Этаж
€ 106,258
Особняк 2 спальни
Паракар, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
186 м²
1/1 Этаж
€ 118,065
Особняк 3 спальни
Мусалер, Армения
-1 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
2/2 Этаж
€ 101,718
Особняк 4 спальни
Мердзаван, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
530 м²
1/2 Этаж
€ 61,757
Параметры недвижимости в Армавирская область, Армения
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