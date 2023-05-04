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Жильё в Ararat village, Армения

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Арарат, Армения
Квартира 1 спальня
Арарат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 18,164
Квартира 2 спальни в Арарат, Армения
Квартира 2 спальни
Арарат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/5 Этаж
€ 27,246

Параметры недвижимости в Ararat village, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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