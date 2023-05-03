Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Араратская область
  4. Араратский район
  5. Особняки

Особняки в Араратский район, Армения

Особняк В архив
Очистить
2 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Нор Кянк, Армения
Особняк 4 спальни
Нор Кянк, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 1
€ 98,085
Особняк 3 спальни в Айгаван, Армения
Особняк 3 спальни
Айгаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м² 1/1 Этаж
€ 36,328

Параметры недвижимости в Араратский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти