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Квартиры в Араратский район, Армения

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Арарат, Армения
Квартира 1 спальня
Арарат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 18,164
Квартира 2 спальни в Лусарат, Армения
Квартира 2 спальни
Лусарат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 20,888
Квартира 1 комната в Арарат, Армения
Квартира 1 комната
Арарат, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 15 м² 3/4 Этаж
€ 14,531
Квартира 2 спальни в Арарат, Армения
Квартира 2 спальни
Арарат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/5 Этаж
€ 27,246
Квартира 5 спален в Ванашен, Армения
Квартира 5 спален
Ванашен, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 320 м² 2/2 Этаж
€ 36,328
Квартира 3 спальни в Лусарат, Армения
Квартира 3 спальни
Лусарат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/3 Этаж
€ 19,980

Параметры недвижимости в Араратский район, Армения

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