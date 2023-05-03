Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Араратская область
  4. Араратский район

Жильё в Араратский район, Армения

8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Арарат, Армения
Квартира 1 спальня
Арарат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 18,164
Особняк 4 спальни в Нор Кянк, Армения
Особняк 4 спальни
Нор Кянк, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 1
€ 98,085
Квартира 2 спальни в Лусарат, Армения
Квартира 2 спальни
Лусарат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 20,888
Квартира 1 комната в Арарат, Армения
Квартира 1 комната
Арарат, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 15 м² 3/4 Этаж
€ 14,531
Квартира 2 спальни в Арарат, Армения
Квартира 2 спальни
Арарат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/5 Этаж
€ 27,246
Квартира 5 спален в Ванашен, Армения
Квартира 5 спален
Ванашен, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 320 м² 2/2 Этаж
€ 36,328
Квартира 3 спальни в Лусарат, Армения
Квартира 3 спальни
Лусарат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/3 Этаж
€ 19,980
Особняк 3 спальни в Айгаван, Армения
Особняк 3 спальни
Айгаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м² 1/1 Этаж
€ 36,328

Параметры недвижимости в Араратский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти