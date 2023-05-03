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Армения
Араратская область
Особняки
Особняки в Араратская область, Армения
Арташат
4
Особняк
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39 объектов найдено
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Особняк 3 спальни
Норабац, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 57,216
Особняк 4 спальни
Востан, Армения
6 Количество комнат
1 ванных комнат
317 м²
Количество этажей 2
€ 54,492
Особняк 2 спальни
Мргануш, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 59,032
Особняк 4 спальни
Нор Кянк, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
2 000 м²
Количество этажей 1
€ 98,085
Особняк 3 спальни
Ведийский район, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 236,130
Продается одноэтажный, 6-комнатный отдельно стоящий дом с мансардой, расположенный в селе Ар…
Особняк 2 спальни
Айанист, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 33,603
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 3
€ 245,212
Особняк 5 спален
Аревшат, Армения
7 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 2
€ 54,492
Особняк 3 спальни
Андраникаван, Армения
-1 Количество комнат
2 ванных комнат
2 000 м²
Количество этажей 1
€ 42,685
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
800 м²
Количество этажей 2
€ 127,147
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1 380 м²
Количество этажей 1
€ 81,737
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2 000 м²
1/1 Этаж
€ 36,328
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 42,685
Особняк 3 спальни
Гетапня, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
358 м²
2/2 Этаж
€ 89,911
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
1/1 Этаж
€ 38,144
Особняк 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
2 ванных комнат
550 м²
Количество этажей 2
€ 45,410
Особняк 4 спальни
Масис, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 61,757
Особняк 1 комната
Овташат, Армения
1 Количество комнат
2 ванных комнат
59 м²
1/1 Этаж
€ 18,164
Особняк 1 спальня
Мармарашен, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1 500 м²
1/1 Этаж
€ 45,410
Особняк 2 спальни
Айнтап, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
Количество этажей 2
€ 63,573
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
1/1 Этаж
€ 56,308
Особняк 4 спальни
Овташат, Армения
6 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
1/1 Этаж
€ 38,144
Особняк 5 спален
Айнтап, Армения
7 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 181,638
Особняк 1 спальня
Нор Харберд, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
220 м²
1/1 Этаж
€ 36,328
Особняк 3 спальни
Арташат, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
2/2 Этаж
€ 81
Особняк 3 спальни
Айгаван, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
1/1 Этаж
€ 36,328
Особняк 3 спальни
Арташат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
1/5 Этаж
€ 59,032
Особняк 3 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 34,057
Особняк 3 спальни
Нор Харберд, Армения
6 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
1/2 Этаж
€ 42,685
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 34,511
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Параметры недвижимости в Араратская область, Армения
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