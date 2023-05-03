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Особняки в Араратская область, Армения

Арташат
4
Особняк В архив
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39 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Норабац, Армения
Особняк 3 спальни
Норабац, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 57,216
Особняк 4 спальни в Востан, Армения
Особняк 4 спальни
Востан, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 317 м² Количество этажей 2
€ 54,492
Особняк 2 спальни в Мргануш, Армения
Особняк 2 спальни
Мргануш, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 59,032
Особняк 4 спальни в Нор Кянк, Армения
Особняк 4 спальни
Нор Кянк, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 1
€ 98,085
Особняк 3 спальни в Ведийский район, Армения
Особняк 3 спальни
Ведийский район, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 236,130
Продается одноэтажный, 6-комнатный отдельно стоящий дом с мансардой, расположенный в селе Ар…
Особняк 2 спальни в Айанист, Армения
Особняк 2 спальни
Айанист, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 33,603
Особняк 4 спальни в Арташат, Армения
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 245,212
Особняк 5 спален в Аревшат, Армения
Особняк 5 спален
Аревшат, Армения
7 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 54,492
Особняк 3 спальни в Андраникаван, Армения
Особняк 3 спальни
Андраникаван, Армения
-1 Количество комнат 2 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 1
€ 42,685
Особняк 4 спальни в Арташат, Армения
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 800 м² Количество этажей 2
€ 127,147
Особняк 3 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 380 м² Количество этажей 1
€ 81,737
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2 000 м² 1/1 Этаж
€ 36,328
Особняк 3 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 42,685
Особняк 3 спальни в Гетапня, Армения
Особняк 3 спальни
Гетапня, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 358 м² 2/2 Этаж
€ 89,911
Особняк 3 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/1 Этаж
€ 38,144
Особняк 2 спальни в Масис, Армения
Особняк 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 550 м² Количество этажей 2
€ 45,410
Особняк 4 спальни в Масис, Армения
Особняк 4 спальни
Масис, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 61,757
Особняк 1 комната в Овташат, Армения
Особняк 1 комната
Овташат, Армения
1 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м² 1/1 Этаж
€ 18,164
Особняк 1 спальня в Мармарашен, Армения
Особняк 1 спальня
Мармарашен, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1 500 м² 1/1 Этаж
€ 45,410
Особняк 2 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 2 спальни
Айнтап, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² Количество этажей 2
€ 63,573
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 56,308
Особняк 4 спальни в Овташат, Армения
Особняк 4 спальни
Овташат, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 38,144
Особняк 5 спален в Айнтап, Армения
Особняк 5 спален
Айнтап, Армения
7 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 181,638
Особняк 1 спальня в Нор Харберд, Армения
Особняк 1 спальня
Нор Харберд, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/1 Этаж
€ 36,328
Особняк 3 спальни в Арташат, Армения
Особняк 3 спальни
Арташат, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 81
Особняк 3 спальни в Айгаван, Армения
Особняк 3 спальни
Айгаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м² 1/1 Этаж
€ 36,328
Особняк 3 спальни в Арташат, Армения
Особняк 3 спальни
Арташат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 1/5 Этаж
€ 59,032
Особняк 3 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 34,057
Особняк 3 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Харберд, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 42,685
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 34,511

Параметры недвижимости в Араратская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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