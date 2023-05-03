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Realting.com
Армения
Араратская область
Жильё в Араратская область, Армения
Арташат
53
Масис
26
Веди
3
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133 объекта найдено
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Квартира 1 комната
Арташат, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
5/5 Этаж
€ 27,246
Особняк 3 спальни
Норабац, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 57,216
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
4/4 Этаж
€ 24,975
Квартира 3 спальни
Масис, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
5/5 Этаж
€ 52,675
Особняк 4 спальни
Востан, Армения
6 Количество комнат
1 ванных комнат
317 м²
Количество этажей 2
€ 54,492
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
2/2 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
1/5 Этаж
€ 51,767
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
4/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни
Арташат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
3/5 Этаж
€ 79,921
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
1/3 Этаж
€ 33,149
Квартира 2 спальни
Веди, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
3/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
1/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 1 спальня
Арарат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 18,164
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 1 комната
Арташат, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
5/5 Этаж
€ 29,970
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
4/5 Этаж
€ 48,134
Особняк 2 спальни
Мргануш, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 59,032
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
2/2 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
4/5 Этаж
€ 51,767
Особняк 4 спальни
Нор Кянк, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
2 000 м²
Количество этажей 1
€ 98,085
Квартира 2 спальни
Арташат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
5/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
2/4 Этаж
€ 50,859
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
5/5 Этаж
€ 43,593
Квартира 2 спальни
Арташат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
1/5 Этаж
€ 59,032
Особняк 3 спальни
Ведийский район, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 236,130
Продается одноэтажный, 6-комнатный отдельно стоящий дом с мансардой, расположенный в селе Ар…
Квартира 3 спальни
Арташат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
5/5 Этаж
€ 49,951
Особняк 2 спальни
Айанист, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 33,603
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 3
€ 245,212
Квартира 4 спальни
Арташат, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
4/5 Этаж
€ 81,737
Квартира 1 комната
Масис, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
2/5 Этаж
€ 31,787
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Параметры недвижимости в Араратская область, Армения
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