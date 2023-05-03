Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Араратская область

Жильё в Араратская область, Армения

Арташат
53
Масис
26
Веди
3
133 объекта найдено
Квартира 1 комната в Арташат, Армения
Квартира 1 комната
Арташат, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 5/5 Этаж
€ 27,246
Особняк 3 спальни в Норабац, Армения
Особняк 3 спальни
Норабац, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 57,216
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 24,975
Квартира 3 спальни в Масис, Армения
Квартира 3 спальни
Масис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 5/5 Этаж
€ 52,675
Особняк 4 спальни в Востан, Армения
Особняк 4 спальни
Востан, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 317 м² Количество этажей 2
€ 54,492
Квартира 1 спальня в Арташат, Армения
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/2 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/5 Этаж
€ 51,767
Квартира 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 4/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Арташат, Армения
Квартира 2 спальни
Арташат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/5 Этаж
€ 79,921
Квартира 1 спальня в Арташат, Армения
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 33,149
Квартира 2 спальни в Веди, Армения
Квартира 2 спальни
Веди, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 1 спальня в Арташат, Армения
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 1 спальня в Арарат, Армения
Квартира 1 спальня
Арарат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 18,164
Квартира 1 спальня в Арташат, Армения
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 1 комната в Арташат, Армения
Квартира 1 комната
Арташат, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 29,970
Квартира 1 спальня в Арташат, Армения
Квартира 1 спальня
Арташат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4/5 Этаж
€ 48,134
Особняк 2 спальни в Мргануш, Армения
Особняк 2 спальни
Мргануш, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 59,032
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 2/2 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4/5 Этаж
€ 51,767
Особняк 4 спальни в Нор Кянк, Армения
Особняк 4 спальни
Нор Кянк, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 1
€ 98,085
Квартира 2 спальни в Арташат, Армения
Квартира 2 спальни
Арташат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 5/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 2/4 Этаж
€ 50,859
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 5/5 Этаж
€ 43,593
Квартира 2 спальни в Арташат, Армения
Квартира 2 спальни
Арташат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 59,032
Особняк 3 спальни в Ведийский район, Армения
Особняк 3 спальни
Ведийский район, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 236,130
Продается одноэтажный, 6-комнатный отдельно стоящий дом с мансардой, расположенный в селе Ар…
Квартира 3 спальни в Арташат, Армения
Квартира 3 спальни
Арташат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 5/5 Этаж
€ 49,951
Особняк 2 спальни в Айанист, Армения
Особняк 2 спальни
Айанист, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 33,603
Особняк 4 спальни в Арташат, Армения
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 245,212
Квартира 4 спальни в Арташат, Армения
Квартира 4 спальни
Арташат, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 4/5 Этаж
€ 81,737
Квартира 1 комната в Масис, Армения
Квартира 1 комната
Масис, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/5 Этаж
€ 31,787

Параметры недвижимости в Араратская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти