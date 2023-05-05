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Особняки в Арагацотнская область, Армения

Аштарак
5
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22 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Прошян, Армения
Особняк 3 спальни
Прошян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
€ 136,078
Особняк 4 спальни в Парпи, Армения
Особняк 4 спальни
Парпи, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 434 м²
Количество этажей 3
€ 272,157
Особняк 3 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 3 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 58,967
Особняк 2 спальни в Мастара, Армения
Особняк 2 спальни
Мастара, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
€ 22,680
Особняк 4 спальни в Прошян, Армения
Особняк 4 спальни
Прошян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 150
Особняк 5 спален в Прошян, Армения
Особняк 5 спален
Прошян, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
€ 150
Особняк 6 спален в Оганаван, Армения
Особняк 6 спален
Оганаван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
€ 154,222
Особняк 6 спален в Ошакан, Армения
Особняк 6 спален
Ошакан, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
€ 272,157
Особняк 2 спальни в Бюракан, Армения
Особняк 2 спальни
Бюракан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
€ 45,359
Особняк 6 спален в Аштарак, Армения
Особняк 6 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
€ 222
Особняк 4 спальни в Талин, Армения
Особняк 4 спальни
Талин, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
€ 29,937
Особняк 3 спальни в Кучак, Армения
Особняк 3 спальни
Кучак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/1
€ 27,216
Особняк 4 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 2/2
€ 145,150
Особняк 3 спальни в Ахцк, Армения
Особняк 3 спальни
Ахцк, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 200 м²
Этаж 2/2
€ 244,941
Особняк 2 спальни в Ернджатап, Армения
Особняк 2 спальни
Ернджатап, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
€ 27,216
Особняк 3 спальни в Оганаван, Армения
Особняк 3 спальни
Оганаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
€ 44,452
Особняк 5 спален в Аштарак, Армения
Особняк 5 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
€ 90,719
Особняк 5 спален в Ахцк, Армения
Особняк 5 спален
Ахцк, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
€ 190,510
Особняк 6 спален в Базмахпюр, Армения
Особняк 6 спален
Базмахпюр, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/2
€ 108,863
Особняк 4 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/1
€ 181,438
Особняк 4 спальни в Талин, Армения
Особняк 4 спальни
Талин, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Этаж 2/2
€ 77,111
Особняк 3 спальни в Ахцк, Армения
Особняк 3 спальни
Ахцк, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
€ 12,701

Параметры недвижимости в Арагацотнская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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