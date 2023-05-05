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Realting.com
Армения
Арагацотнская область
Квартиры
Квартиры в Арагацотнская область, Армения
Аштарак
11
Апаран
3
Квартира
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21 объект найдено
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Квартира 2 спальни
Прошян, Армения
3
1
100 м²
2/3
€ 63,503
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
64 м²
5/5
€ 54,431
Квартира 2 спальни
Прошян, Армения
3
1
40 м²
2/3
€ 40,824
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
50 м²
1/4
€ 49,895
Квартира 2 спальни
Апаран, Армения
3
1
65 м²
4/4
€ 17,237
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
104 м²
2/4
€ 61,689
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
74 м²
4/5
€ 60,782
Квартира 1 спальня
Апаран, Армения
2
1
38 м²
4/4
€ 16,783
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
47 м²
2/3
€ 58,967
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
72 м²
3/5
€ 77,111
Квартира 2 спальни
Талин, Армения
3
1
68 м²
2/4
€ 31,752
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
38 м²
4/4
€ 30,844
Квартира 3 спальни
Аштарак, Армения
4
1
98 м²
3/5
€ 49,895
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
2
515 м²
1/1
€ 33,566
Квартира 3 спальни
Прошян, Армения
4
2
240 м²
2/2
€ 70,761
Квартира 1 спальня
Сасуник, Армения
2
1
51 м²
2/3
€ 31,752
Квартира 3 спальни
Апаран, Армения
4
1
80 м²
5/5
€ 20,865
Квартира 2 спальни
Талин, Армения
3
1
56 м²
3/4
€ 15,876
Квартира 1 спальня
Прошян, Армения
2
1
54 м²
2/3
€ 42,638
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
76 м²
2/5
€ 31,752
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
57 м²
3/5
€ 49,895
Параметры недвижимости в Арагацотнская область, Армения
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