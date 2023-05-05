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Realting.com
Армения
Арагацотнская область
Жильё в Арагацотнская область, Армения
Аштарак
16
Талин
4
Апаран
3
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43 объекта найдено
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Особняк 3 спальни
Прошян, Армения
4
2
1 000 м²
1
€ 136,078
Особняк 4 спальни
Парпи, Армения
6
1
434 м²
3
€ 272,157
Квартира 2 спальни
Прошян, Армения
3
1
100 м²
2/3
€ 63,503
Особняк 3 спальни
Аштарак, Армения
4
1
140 м²
2
€ 58,967
Особняк 2 спальни
Мастара, Армения
3
1
107 м²
1
€ 22,680
Особняк 4 спальни
Прошян, Армения
5
1
150 м²
2
€ 150
Особняк 5 спален
Прошян, Армения
-1
1
135 м²
2
€ 150
Особняк 6 спален
Оганаван, Армения
7
1
430 м²
2
€ 154,222
Квартира 2 спальни
Прошян, Армения
3
1
40 м²
2/3
€ 40,824
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
64 м²
5/5
€ 54,431
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
50 м²
1/4
€ 49,895
Квартира 2 спальни
Апаран, Армения
3
1
65 м²
4/4
€ 17,237
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
104 м²
2/4
€ 61,689
Квартира 1 спальня
Апаран, Армения
2
1
38 м²
4/4
€ 16,783
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
74 м²
4/5
€ 60,782
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
47 м²
2/3
€ 58,967
Особняк 6 спален
Ошакан, Армения
8
3
3 000 м²
2
€ 272,157
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
72 м²
3/5
€ 77,111
Квартира 2 спальни
Талин, Армения
3
1
68 м²
2/4
€ 31,752
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
38 м²
4/4
€ 30,844
Квартира 3 спальни
Аштарак, Армения
4
1
98 м²
3/5
€ 49,895
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
2
515 м²
1/1
€ 33,566
Квартира 3 спальни
Прошян, Армения
4
2
240 м²
2/2
€ 70,761
Особняк 2 спальни
Бюракан, Армения
3
1
1 000 м²
1/2
€ 45,359
Квартира 1 спальня
Сасуник, Армения
2
1
51 м²
2/3
€ 31,752
Квартира 3 спальни
Апаран, Армения
4
1
80 м²
5/5
€ 20,865
Особняк 6 спален
Аштарак, Армения
9
3
505 м²
2
€ 222
Особняк 4 спальни
Талин, Армения
5
1
200 м²
1/1
€ 29,937
Особняк 3 спальни
Кучак, Армения
4
1
3 000 м²
1/1
€ 27,216
Квартира 2 спальни
Талин, Армения
3
1
56 м²
3/4
€ 15,876
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Параметры недвижимости в Арагацотнская область, Армения
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