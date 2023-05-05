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Жильё в Арагацотнская область, Армения

Аштарак
16
Талин
4
Апаран
3
43 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Прошян, Армения
Особняк 3 спальни
Прошян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
€ 136,078
Особняк 4 спальни в Парпи, Армения
Особняк 4 спальни
Парпи, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 434 м²
Количество этажей 3
€ 272,157
Квартира 2 спальни в Прошян, Армения
Квартира 2 спальни
Прошян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
€ 63,503
Особняк 3 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 3 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 58,967
Особняк 2 спальни в Мастара, Армения
Особняк 2 спальни
Мастара, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
€ 22,680
Особняк 4 спальни в Прошян, Армения
Особняк 4 спальни
Прошян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 150
Особняк 5 спален в Прошян, Армения
Особняк 5 спален
Прошян, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
€ 150
Особняк 6 спален в Оганаван, Армения
Особняк 6 спален
Оганаван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
€ 154,222
Квартира 2 спальни в Прошян, Армения
Квартира 2 спальни
Прошян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
€ 40,824
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
€ 54,431
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
€ 49,895
Квартира 2 спальни в Апаран, Армения
Квартира 2 спальни
Апаран, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
€ 17,237
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/4
€ 61,689
Квартира 1 спальня в Апаран, Армения
Квартира 1 спальня
Апаран, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
€ 16,783
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
€ 60,782
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/3
€ 58,967
Особняк 6 спален в Ошакан, Армения
Особняк 6 спален
Ошакан, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
€ 272,157
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
€ 77,111
Квартира 2 спальни в Талин, Армения
Квартира 2 спальни
Талин, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
€ 31,752
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
€ 30,844
Квартира 3 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 3 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/5
€ 49,895
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 515 м²
Этаж 1/1
€ 33,566
Квартира 3 спальни в Прошян, Армения
Квартира 3 спальни
Прошян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
€ 70,761
Особняк 2 спальни в Бюракан, Армения
Особняк 2 спальни
Бюракан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
€ 45,359
Квартира 1 спальня в Сасуник, Армения
Квартира 1 спальня
Сасуник, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
€ 31,752
Квартира 3 спальни в Апаран, Армения
Квартира 3 спальни
Апаран, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€ 20,865
Особняк 6 спален в Аштарак, Армения
Особняк 6 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
€ 222
Особняк 4 спальни в Талин, Армения
Особняк 4 спальни
Талин, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
€ 29,937
Особняк 3 спальни в Кучак, Армения
Особняк 3 спальни
Кучак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/1
€ 27,216
Квартира 2 спальни в Талин, Армения
Квартира 2 спальни
Талин, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
€ 15,876

Параметры недвижимости в Арагацотнская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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