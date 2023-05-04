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Особняки в Апаранский район, Армения

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2 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Кучак, Армения
Особняк 3 спальни
Кучак, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3 000 м² 1/1 Этаж
€ 27,246
Особняк 2 спальни в Ернджатап, Армения
Особняк 2 спальни
Ернджатап, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 27,246

Параметры недвижимости в Апаранский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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