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Квартиры в Апаранский район, Армения

Апаран
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Апаран, Армения
Квартира 2 спальни
Апаран, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4/4 Этаж
€ 17,256
Квартира 1 спальня в Апаран, Армения
Квартира 1 спальня
Апаран, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 4/4 Этаж
€ 16,802
Квартира 3 спальни в Апаран, Армения
Квартира 3 спальни
Апаран, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 5/5 Этаж
€ 20,888

Параметры недвижимости в Апаранский район, Армения

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