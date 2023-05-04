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Жильё в Апаранский район, Армения

Апаран
3
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Апаран, Армения
Квартира 2 спальни
Апаран, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4/4 Этаж
€ 17,256
Квартира 1 спальня в Апаран, Армения
Квартира 1 спальня
Апаран, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 4/4 Этаж
€ 16,802
Квартира 3 спальни в Апаран, Армения
Квартира 3 спальни
Апаран, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 5/5 Этаж
€ 20,888
Особняк 3 спальни в Кучак, Армения
Особняк 3 спальни
Кучак, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3 000 м² 1/1 Этаж
€ 27,246
Особняк 2 спальни в Ернджатап, Армения
Особняк 2 спальни
Ернджатап, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 27,246

Параметры недвижимости в Апаранский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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