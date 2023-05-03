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Особняки в Ахурянский район, Армения

Гюмри
12
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20 объектов найдено
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² Количество этажей 1
€ 58
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 32,695
Особняк 6 спален в Ширак, Армения
Особняк 6 спален
Ширак, Армения
8 Количество комнат 1 ванных комнат 12 265 м² 2/2 Этаж
€ 19,980
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² Количество этажей 1
€ 58
Особняк 1 спальня в Карнут, Армения
Особняк 1 спальня
Карнут, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 63,573
Особняк 5 спален в Карнут, Армения
Особняк 5 спален
Карнут, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 454 м² Количество этажей 2
€ 53,583
Особняк 3 спальни в Маисян, Армения
Особняк 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 72,655
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 14,531
Особняк в Маисян, Армения
Особняк
Маисян, Армения
-1 Количество комнат 2 ванных комнат 460 м² Количество этажей 1
€ 6
Особняк 3 спальни в Гарибджанян, Армения
Особняк 3 спальни
Гарибджанян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 706 м² 1/1 Этаж
€ 27,246
Особняк 5 спален в Маисян, Армения
Особняк 5 спален
Маисян, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 40,869
Особняк 3 спальни в Камо, Армения
Особняк 3 спальни
Камо, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 12,715
Особняк 4 спальни в Маисян, Армения
Особняк 4 спальни
Маисян, Армения
5 Количество комнат 4 ванных комнат 141 м² 1/1 Этаж
€ 208,884
Особняк 3 спальни в Карнут, Армения
Особняк 3 спальни
Карнут, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 2/2 Этаж
€ 40,869
Особняк 5 спален в Маисян, Армения
Особняк 5 спален
Маисян, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 279 м² 2/2 Этаж
€ 86,278
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м² 2/2 Этаж
€ 36,328
Особняк 6 спален в Карнут, Армения
Особняк 6 спален
Карнут, Армения
7 Количество комнат 2 ванных комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 66,298
Особняк 2 спальни в Ваграмаберд, Армения
Особняк 2 спальни
Ваграмаберд, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 5,449
Особняк 4 спальни в Маисян, Армения
Особняк 4 спальни
Маисян, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м² 1/1 Этаж
€ 29,062
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м² 1/1 Этаж
€ 65

Параметры недвижимости в Ахурянский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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