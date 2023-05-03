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Realting.com
Армения
Лорийская область
Ахурянский район
Особняки
Особняки в Ахурянский район, Армения
Гюмри
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Особняк
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20 объектов найдено
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Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 1
€ 58
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 32,695
Особняк 6 спален
Ширак, Армения
8 Количество комнат
1 ванных комнат
12 265 м²
2/2 Этаж
€ 19,980
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 1
€ 58
Особняк 1 спальня
Карнут, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 63,573
Особняк 5 спален
Карнут, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
454 м²
Количество этажей 2
€ 53,583
Особняк 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 72,655
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 14,531
Особняк
Маисян, Армения
-1 Количество комнат
2 ванных комнат
460 м²
Количество этажей 1
€ 6
Особняк 3 спальни
Гарибджанян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
706 м²
1/1 Этаж
€ 27,246
Особняк 5 спален
Маисян, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
1/2 Этаж
€ 40,869
Особняк 3 спальни
Камо, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
1/1 Этаж
€ 12,715
Особняк 4 спальни
Маисян, Армения
5 Количество комнат
4 ванных комнат
141 м²
1/1 Этаж
€ 208,884
Особняк 3 спальни
Карнут, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
2/2 Этаж
€ 40,869
Особняк 5 спален
Маисян, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
279 м²
2/2 Этаж
€ 86,278
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
175 м²
2/2 Этаж
€ 36,328
Особняк 6 спален
Карнут, Армения
7 Количество комнат
2 ванных комнат
325 м²
Количество этажей 2
€ 66,298
Особняк 2 спальни
Ваграмаберд, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/2 Этаж
€ 5,449
Особняк 4 спальни
Маисян, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
1/1 Этаж
€ 29,062
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
1/1 Этаж
€ 65
Параметры недвижимости в Ахурянский район, Армения
с видом на горы
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