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Особняки в Абовян, Армения

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2 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
€ 113,382
Особняк 1 спальня в Абовян, Армения
Особняк 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/1
€ 7,679
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