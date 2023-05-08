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Realting.com
Армения
Котайкская область
Абовянский район
Особняки
Особняки в Абовянский район, Армения
Абовян
8
Особняк
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49 объектов найдено
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Особняк 3 спальни
Маяковский, Армения
4
3
500 м²
1/3
€ 363,030
Особняк 4 спальни
Абовян, Армения
5
1
160 м²
1/1
€ 98,018
Особняк 3 спальни
Птхни, Армения
4
2
281 м²
3
€ 126,153
Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
4
2
220 м²
1
€ 317,652
Особняк 17 спален
Балаховит, Армения
17
9
500 м²
2
€ 363,030
Особняк 2 спальни
Маяковский, Армения
3
1
1 350 м²
2
€ 49,917
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
4
1
168 м²
3
€ 54,455
Особняк 4 спальни
Акунк, Армения
5
1
170 м²
2
€ 117
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3
1
120 м²
2/3
€ 52,186
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3
1
246 м²
3
€ 117,985
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
4
2
128 м²
3
€ 113,901
Особняк 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
194 м²
1
€ 45,379
Особняк 4 спальни
Катнахпюр, Армения
7
3
395 м²
2/2
€ 226,894
Особняк 5 спален
Балаховит, Армения
6
4
240 м²
2
€ 363,030
Особняк 5 спален
Дзорахбюр, Армения
6
3
474 м²
3
€ 154,288
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3
1
500 м²
2
€ 81,682
Особняк 4 спальни
Ариндж, Армения
4
3
300 м²
3
€ 131,599
Особняк 3 спальни
Ариндж, Армения
4
1
145 м²
1
€ 77,144
Особняк 1 спальня
Дзорахбюр, Армения
2
1
500 м²
3/3
€ 37
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3
1
500 м²
1/2
€ 48,102
Особняк 5 спален
Птхни, Армения
6
1
242 м²
1/2
€ 137,952
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3
1
800 м²
3/3
€ 58,992
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
4
1
100 м²
1/1
€ 63,530
Особняк 2 спальни
Птхни, Армения
4
2
80 м²
1/2
€ 29,950
Особняк 3 спальни
Дзорахбюр, Армения
4
1
110 м²
1/1
€ 90,758
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3
1
90 м²
2/2
€ 199,667
Особняк 4 спальни
Ариндж, Армения
5
2
300 м²
2
€ 317,652
Особняк 4 спальни
Абовян, Армения
5
1
146 м²
1
€ 149,750
Особняк 9 спален
Птхни, Армения
8
2
1 500 м²
3
€ 72,606
Особняк 4 спальни
Ариндж, Армения
4
3
240 м²
1/3
€ 272,273
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Параметры недвижимости в Абовянский район, Армения
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