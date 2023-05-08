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Особняки в Абовянский район, Армения

Абовян
8
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49 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Маяковский, Армения
Особняк 3 спальни
Маяковский, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
€ 363,030
Особняк 4 спальни в Абовян, Армения
Особняк 4 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
€ 98,018
Особняк 3 спальни в Птхни, Армения
Особняк 3 спальни
Птхни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
€ 126,153
Особняк 3 спальни в Балаховит, Армения
Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
€ 317,652
Особняк 17 спален в Балаховит, Армения
Особняк 17 спален
Балаховит, Армения
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
€ 363,030
Особняк 2 спальни в Маяковский, Армения
Особняк 2 спальни
Маяковский, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 2
€ 49,917
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
€ 54,455
Особняк 4 спальни в Акунк, Армения
Особняк 4 спальни
Акунк, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€ 117
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
€ 52,186
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
€ 117,985
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
€ 113,901
Особняк 2 спальни в Абовян, Армения
Особняк 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
€ 45,379
Особняк 4 спальни в Катнахпюр, Армения
Особняк 4 спальни
Катнахпюр, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Этаж 2/2
€ 226,894
Особняк 5 спален в Балаховит, Армения
Особняк 5 спален
Балаховит, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
€ 363,030
Особняк 5 спален в Дзорахбюр, Армения
Особняк 5 спален
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 3
€ 154,288
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
€ 81,682
Особняк 4 спальни в Ариндж, Армения
Особняк 4 спальни
Ариндж, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 131,599
Особняк 3 спальни в Ариндж, Армения
Особняк 3 спальни
Ариндж, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
€ 77,144
Особняк 1 спальня в Дзорахбюр, Армения
Особняк 1 спальня
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 3/3
€ 37
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/2
€ 48,102
Особняк 5 спален в Птхни, Армения
Особняк 5 спален
Птхни, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 242 м²
Этаж 1/2
€ 137,952
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Этаж 3/3
€ 58,992
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
€ 63,530
Особняк 2 спальни в Птхни, Армения
Особняк 2 спальни
Птхни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
€ 29,950
Особняк 3 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 3 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
€ 90,758
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
€ 199,667
Особняк 4 спальни в Ариндж, Армения
Особняк 4 спальни
Ариндж, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
€ 317,652
Особняк 4 спальни в Абовян, Армения
Особняк 4 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
€ 149,750
Особняк 9 спален в Птхни, Армения
Особняк 9 спален
Птхни, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
€ 72,606
Особняк 4 спальни в Ариндж, Армения
Особняк 4 спальни
Ариндж, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 1/3
€ 272,273

Параметры недвижимости в Абовянский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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