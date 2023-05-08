Армения
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Армении
Дом в Армении
Особняк
Земельные участки в Армении
Элитная недвижимость в Армении
Найти агента в Армении
Агентства недвижимости в Армении
Агенты в Армении
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Армении
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Армении
Найти агента в Армении
Агентства недвижимости в Армении
Агенты в Армении
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Особняк
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Армения
Котайкская область
Абовянский район
Квартиры
Квартиры в Абовянский район, Армения
Абовян
44
Абовян
4
Квартира
Очистить
54 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
67 м²
2/5
€ 63,530
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4
1
88 м²
6/9
€ 74,421
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
70 м²
5/9
€ 51,732
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
57 м²
4/5
€ 56,270
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
56 м²
9/9
€ 63,530
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4
1
91 м²
6/9
€ 86,220
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
73 м²
5/9
€ 63,530
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2
1
57 м²
2/5
€ 61,715
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
54 м²
4/9
€ 49,917
Квартира 3 спальни
Дзорахбюр, Армения
4
2
168 м²
4/4
€ 140,674
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4
1
84 м²
5/9
€ 77,144
Квартира 2 спальни
Ариндж, Армения
3
1
72 м²
2/3
€ 127,061
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2
1
55 м²
4/9
€ 46,286
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2
1
55 м²
2/9
€ 54,455
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4
1
160 м²
1/5
€ 99,833
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2
1
57 м²
4/5
€ 57,631
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
67 м²
2/9
€ 64,438
Квартира 1 комната
Абовян, Армения
1
1
220 м²
1/1
€ 453,788
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
90 м²
2/14
€ 63,530
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4
2
89 м²
3/9
€ 90,758
Квартира 2 спальни
Ариндж, Армения
3
1
72 м²
1/3
€ 113,447
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2
1
50 м²
4/5
€ 31,765
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
73 м²
9/9
€ 63,530
Квартира 1 спальня
Ариндж, Армения
2
1
52 м²
2/3
€ 68,068
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2
1
44 м²
1/5
€ 56,270
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
70 м²
7/10
€ 63,530
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
1
55 м²
1/4
€ 32,673
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3
2
100 м²
8/14
€ 81,682
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2
1
47 м²
3/9
€ 34,488
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4
1
87 м²
2/9
€ 83,497
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Абовянский район, Армения
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты