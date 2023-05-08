Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Котайкская область
  4. Абовянский район

Жильё в Абовянский район, Армения

Абовян
52
Абовян
6
103 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Маяковский, Армения
Особняк 3 спальни
Маяковский, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
€ 363,030
Особняк 4 спальни в Абовян, Армения
Особняк 4 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
€ 98,018
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
€ 63,530
Особняк 3 спальни в Птхни, Армения
Особняк 3 спальни
Птхни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
€ 126,153
Особняк 3 спальни в Балаховит, Армения
Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
€ 317,652
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 6/9
€ 74,421
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
€ 51,732
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
€ 56,270
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 6/9
€ 86,220
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 9/9
€ 63,530
Особняк 17 спален в Балаховит, Армения
Особняк 17 спален
Балаховит, Армения
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
€ 363,030
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
€ 63,530
Особняк 2 спальни в Маяковский, Армения
Особняк 2 спальни
Маяковский, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 2
€ 49,917
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
€ 61,715
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/9
€ 49,917
Квартира 3 спальни в Дзорахбюр, Армения
Квартира 3 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 4/4
€ 140,674
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 5/9
€ 77,144
Квартира 2 спальни в Ариндж, Армения
Квартира 2 спальни
Ариндж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
€ 127,061
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
€ 54,455
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
€ 46,286
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/9
€ 54,455
Особняк 4 спальни в Акунк, Армения
Особняк 4 спальни
Акунк, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€ 117
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/5
€ 99,833
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
€ 57,631
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/9
€ 64,438
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
€ 52,186
Квартира 1 комната в Абовян, Армения
Квартира 1 комната
Абовян, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
€ 453,788
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/14
€ 63,530
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/9
€ 90,758
Квартира 2 спальни в Ариндж, Армения
Квартира 2 спальни
Ариндж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
€ 113,447

Параметры недвижимости в Абовянский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти