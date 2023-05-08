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Особняки в Абовян, Армения

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8 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Абовян, Армения
Особняк 4 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
€ 98,018
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
€ 113,901
Особняк 2 спальни в Абовян, Армения
Особняк 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
€ 45,379
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
€ 63,530
Особняк 4 спальни в Абовян, Армения
Особняк 4 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
€ 149,750
Особняк 1 комната в Абовян, Армения
Особняк 1 комната
Абовян, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 535 м²
Этаж 1/1
€ 58
Особняк 1 спальня в Абовян, Армения
Особняк 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/1
€ 7,714
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/1
€ 145,212
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