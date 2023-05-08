Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Котайкская область
  4. Абовянский район
  5. Абовян

Жильё в Абовян, Армения

52 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
€ 63,530
Особняк 4 спальни в Абовян, Армения
Особняк 4 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
€ 98,018
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 6/9
€ 74,421
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
€ 51,732
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
€ 56,270
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 6/9
€ 86,220
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 9/9
€ 63,530
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
€ 63,530
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
€ 61,715
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/9
€ 49,917
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 5/9
€ 77,144
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
€ 46,286
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/9
€ 54,455
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/5
€ 99,833
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
€ 57,631
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/9
€ 64,438
Квартира 1 комната в Абовян, Армения
Квартира 1 комната
Абовян, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
€ 453,788
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/14
€ 63,530
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/9
€ 90,758
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
€ 31,765
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 9/9
€ 63,530
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
€ 56,270
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
€ 113,901
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/10
€ 63,530
Особняк 2 спальни в Абовян, Армения
Особняк 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
€ 45,379
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
€ 32,673
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 8/14
€ 81,682
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/9
€ 34,488
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/9
€ 83,497
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/9
€ 64,438
Realting.com
Перейти