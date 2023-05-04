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Жильё в Абовян, Армения

7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/14
€ 63,241
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
€ 31,621
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
€ 51,496
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
€ 113,382
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/9
€ 58,724
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
€ 35,234
Особняк 1 спальня в Абовян, Армения
Особняк 1 спальня
Абовян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/1
€ 7,679
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