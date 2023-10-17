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Жилая
Армения
Жильё в Армении
Ереван
289
Котайкская область
10
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301 объект найдено
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
80 м²
2/6
Продается 3-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Канакер-Зейтун, улица Дави…
€144,453
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
85 м²
3/18
Продается 3-комнатная квартира, город Ереван, административный район Ачапняк, на улице Ленин…
€171,063
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
66 м²
4/4
€209,077
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
120 м²
5/5
Продается 3-комнатная квартира, город Ереван, административный район Арабкир, на проспекте А…
€156,808
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
86 м²
6/9
Продается 3-комнатная квартира, город Ереван, административный район Арабкир, улица Мамиконя…
€201,569
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
113 м²
2/3
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, административный район Арабкир, на улице А…
€427,658
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
96 м²
8/14
Продается 4-комнатная квартира в городе Ереване, административный район Арабкир, на улице Ни…
€184,368
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
5
4
480 м²
3
Особняк расположен в центральной части Давташенского района. Площадь земельного участка 480м…
€589,217
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
73 м²
4/14
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереван, административный район Арабкир, на улице Ма…
€232,836
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
5
2
160 м²
3/5
Продается 5-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на прос…
€760,280
Рекомендовать
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
7
2
505 м²
3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, в городе Ереване, на улице Давит-Бека, администр…
€570,210
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
74 м²
14/14
Продается 3-комнатная квартира, во 2-м районе города Еревана, Давташенский административный …
€154,765
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
200 м²
2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, административный район Норк-Мараш, площадью 2…
€427,658
Рекомендовать
Особняк 5 спален
Ариндж, Армения
6
3
490 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, на 3-й улице Хачатура Абовяна, община Ариндж, Котайкский …
€394,395
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
126 м²
5/16
€285,105
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
83 м²
4/5
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, на 3-й улице административного района Аван…
€142,553
Рекомендовать
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
6
2
213 м²
1/1
Продается одноэтажный частный дом, город Ереван, административный район Канакер-Зейтун. Особ…
€237,588
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
109 м²
8/13
Продается: 4-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Канакер-Зейтун, улица Руб…
€142,553
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Ереван, Армения
7
2
245 м²
1/9
Продается 7-комнатная квартира в городе Ереване, в административном районе Канакер-Зейтун, н…
€161,560
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
105 м²
11/20
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€648,139
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
2
1
105 м²
15/20
Продается 2 комнатная квартира в городе Ереване, на улице Пушкина, в административном район …
€600,621
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
2
1
105 м²
10/20
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€646,238
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
91 м²
10/20
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€950,350
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
64 м²
4/5
Продается 2-комнатная квартира, г. Ереван, административный округ Кентрон, улица Абовяна, 64…
€235,687
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
150 м²
5/9
Продается 4-комнатная квартира, в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€712,763
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
87 м²
1/5
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, на улице Киевяна, административный район А…
€220,766
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
130 м²
4/5
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, административный район Арабкир, на проспек…
€218,581
Рекомендовать
Особняк
Артаваз, Армения
-1
3 600 м²
1
Площадь земельного участка составляет 3600 квадратных метров, он расположен в общине Цахкадз…
€342,126
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ереван, Армения
1
1
40 м²
5/8
Продается: 1-комнатная квартира в городе Ереване, в административном районе Кентрон, на улиц…
€142,553
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
115 м²
10/10
Продается 3-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Канакер-Зейтун, улица Нерс…
€256,595
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