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Жильё с бассейном в Андорра

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Андорра-ла-Велья, Андорра
Вилла 5 спален
Андорра-ла-Велья, Андорра
4 ванных комнат 650 м²
€ 2,350,000
ОписаниеПросторная и красивая Вилла в Андорре в сердце Пиренеев: 650 кв.м., 2.350.000 €!Мест…

Регионы с недвижимостью на продажу

Андорра-ла-Велья
Санта-Колома

Параметры недвижимости в Андорра

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