Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Андорра
  3. Андорра-ла-Велья
  4. Виллы

Виллы с видом на горы в Андорра-ла-Велья, Андорра

Санта-Колома
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спален в Андорра-ла-Велья, Андорра
Вилла 5 спален
Андорра-ла-Велья, Андорра
4 ванных комнат 650 м²
€ 2,350,000
ОписаниеПросторная и красивая Вилла в Андорре в сердце Пиренеев: 650 кв.м., 2.350.000 €!Мест…

Параметры недвижимости в Андорра-ла-Велья, Андорра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти