Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Southern Albania
  4. Влёра (область)

Купить недвижимость с бассейном в Влёра (область), Албания

Влёра
42
Orikum
16
Саранда
9
Саранда
7
Химара
3
2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Radhime, Албания
Квартира 1 спальня
Radhime, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/5 Этаж
€ 99,000
Полностью меблированная квартира на продажу рядом с пляжем в Радхиме в 15 км от города Влера…
Квартира 2 спальнив Radhime, Албания
Квартира 2 спальни
Radhime, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4/4 Этаж
€ 140,000
Полностью меблированная трехкомнатная квартира с видом на море на продажу в Radhime + гараж

Параметры недвижимости в Влёра (область), Албания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти