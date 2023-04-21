Албания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Албании
Новые дома в Албании
Все новостройки в Албании
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Албании
Жилая
Квартира в Албании
Пентхаус
Студия
Дом в Албании
Вилла
Земельные участки в Албании
Элитная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Албании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Албании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Southern Albania
Влёра (область)
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Влёра (область), Албания
Orikum
1
Влёра
1
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
5 Этаж
€ 58,052
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
6 Этаж
€ 37,734
Продажа вторичной квартиры в Golem. Мебель включенa в стоимость,по желанию можно убрат…
Дом 4 спальни
Поградец, Албания
6 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
1/3 Этаж
€ 400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
2/8 Этаж
€ 107,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Влёра, Албания
400 м²
€ 385,000
For sale beautiful villa near Lungo Mare. View of the mountains and the city. Villa 360 squ…
Квартира
Orikum, Албания
61 м²
5 Этаж
€ 68,000
Apartment for sale in Orikum, located in the center of the city and very close to the sea. T…
Квартира
Влёра, Албания
90 м²
9 Этаж
€ 98,000
Квартира с хорошо спроектированной планировкой 1 + 1 расположена на набережной Лунго Маре в …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
4 Этаж
€ 42,757
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель, бытовая техника- все включено в сто…
Квартира
Tragjas, Албания
2 000 м²
€ 127,000
Good investment opportunity-Land 2000m2 for sale at the entrance of Tragjas, with 360 degree…
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 68,946
Большая квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 3+1 в районе Шкемби и К…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
6/9 Этаж
€ 56,361
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
2 Этаж
€ 166,143
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Параметры недвижимости в Влёра (область), Албания
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты