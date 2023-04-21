Албания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Албании
Новые дома в Албании
Все новостройки в Албании
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Албании
Жилая
Квартира в Албании
Пентхаус
Студия
Дом в Албании
Вилла
Земельные участки в Албании
Элитная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Албании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Албании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Southern Albania
Влёра (область)
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Влёра (область), Албания
Влёра
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Влёра, Албания
117 м²
7 Этаж
€ 170,000
В квартире есть все необходимое для комфортной жизни. Он расположен в очень особенном компле…
Квартира
Orikum, Албания
58 м²
2 Этаж
€ 60,900
Квартира расположена очень близко к морю в очень тихом районе. С большой парковкой доступны …
Дом 5 спален
Дуррес, Албания
8 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 243,454
Вилла с видом на море в районе Голем, Дуррес Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнат…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
2 ванных комнат
101 м²
2 Этаж
€ 99,951
2 + 1 квартира на продажу в Лунго Маре, 2-я линия. Квартира расположена в новом строительств…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
5 Этаж
€ 61,571
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
2/2 Этаж
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Влёра, Албания
415 м²
€ 400,000
Private house with three separated floor for sale,which are connected with outside stairs.I…
Квартира
Ceprat, Албания
900 000 м²
€ 99,000
For sale are 7 plots of land with a total area of 900,000 m2. Ideal for agritourism or for s…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
11 Этаж
€ 58,052
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
9 Этаж
€ 45,480
Apartament 2 + 1 в трансбалканике . Вход расположен на 9 этаже нового здания. Квартира полно…
Квартира
Влёра, Албания
25 м²
€ 27,500
Он расположен на второй линии Лунгомаре. Доступно для любых целей. Парковочное место являетс…
Дом 8 спален
Влёра, Албания
10 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Влёра (область), Албания
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты