Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Southern Albania
  4. Влёра (область)
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Влёра (область), Албания

Влёра
1
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² 1/1 Этаж
€ 82,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 156,412
Элитная квартира с видом на море во Влёре Элитные апартаменты с отдельным входом во Влёре…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 44,413
Квартира с видом на море в Дурресе Квартира 1+1 в районе Пляж города Дуррес. Площадь квар…
Квартира в Radhime, Албания
Квартира
Radhime, Албания
344 м²
€ 250,000
Villa for sale three floors + underground storage positioned in Radhime  with a fantastic vi…
Квартира 2 спальни в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 9 Этаж
€ 45,480
Apartament 2 + 1 в трансбалканике . Вход расположен на 9 этаже нового здания. Квартира полно…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 59,097
Квартира в районе Голем, Дуррес Предлагается к продаже квартир 1+1, район Голем, город Ду…
Квартира 1 спальня в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 6 Этаж
€ 48,370
Квартира 1 + 1 на продажу. Отель расположен на второй линии зданий в Лунгомаре напротив отел…
Квартира 2 спальни в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 7 Этаж
€ 145,855
Квартира 2 + 1 в Рапи. Вход в 7. Этаж здания и не меблирован. Свидетельство о собственности …
Квартира 2 спальни в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 5/5 Этаж
€ 41,062
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
100 м² 8 Этаж
€ 144,400
Apartment 2+1+2  for sale in Vlora, just 3 minutes away from Lungomare promenade and Skela. …
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 5 Этаж
€ 26,254
Студия расположена недалеко от Скеле, Влор 5 мин. От моря. Вход на 5 этаже, площадь 43 м2.Об…
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
998 м²
€ 419,000
Продается 4-х этажная вилла, разделенная на 8 квартир типа 2 + 1. Расположен во Влоре, всего…

Параметры недвижимости в Влёра (область), Албания

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти