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Пентхаусы в Влёра (область), Албания

Влёра
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5 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Влёра, Албания
Пентхаус 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 216 м² 6/7 Этаж
€ 300,000
Элитная квартира на продажу во Влёре. Эта замечательная квартира расположена на 6-м этаже но…
Пентхаус 4 спальни в Влёра, Албания
Пентхаус 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 6/6 Этаж
€ 350,000
Penthouse for sale in Lungomare Vlore, Albania
Пентхаус 1 спальня в Orikum, Албания
Пентхаус 1 спальня
Orikum, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 5/5 Этаж
€ 160,000
Продается новая квартира на пляже Радхиме, небольшом курорте, расположенном примерно в 15 км…
Пентхаус 3 спальни в Влёра, Албания
Пентхаус 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 323 м² 9 Этаж
€ 262,800
Пентхаус на продажу. Пентхаус расположен на 9-м этаже здания в Лунгомаре. Здание расположено…
Пентхаус в Влёра, Албания
Пентхаус
Влёра, Албания
311 м² 8 Этаж
€ 220,000
Пентхаус Он расположен на 8 этаже здания Rrapi. Квартира имеет сертификат собственности. Общ…

Параметры недвижимости в Влёра (область), Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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