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Дома в Влёра (область), Албания

Влёра
10
14 объектов найдено
Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
359 м²
€ 259,000
Дом с видом на море в районе Кузум Баба Дом в районе Кузум Баба города Влёра. Общая площадь…
Дом 2 спальни в Влёра, Албания
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Влёра, Албания
Дом 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 1/1 Этаж
€ 25,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Влёра, Албания
Дом 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 114,000
Дом в районе Новоселье, Влёра Дом 3+1+2 (3 спальни, 2 туалета, 1 кладовка) в районе Новос…
Вилла 3 спальни в Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 2/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальни в Bestrove, Албания
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 2/2 Этаж
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 8 спален в Влёра, Албания
Дом 8 спален
Влёра, Албания
10 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 8 спален в Влёра, Албания
Дом 8 спален
Влёра, Албания
10 Количество комнат 4 ванных комнат 355 м² 2/2 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Влёра, Албания
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 68,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 3/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни в Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² 1/1 Этаж
€ 82,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
Вилла 6 спален в Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 265 м² Количество этажей 2
€ 360,000
Продается вилла в 7 паллатет с земельным участком 800 м2 и двумя зданиями Первое здание пред…

Параметры недвижимости в Влёра (область), Албания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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