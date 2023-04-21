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Realting.com
Албания
Southern Albania
Влёра (область)
Дома
Дома в Влёра (область), Албания
Влёра
10
Дом
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14 объектов найдено
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Дом
Влёра, Албания
359 м²
€ 259,000
Дом с видом на море в районе Кузум Баба Дом в районе Кузум Баба города Влёра. Общая площадь…
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
1/1 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
1/1 Этаж
€ 25,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 114,000
Дом в районе Новоселье, Влёра Дом 3+1+2 (3 спальни, 2 туалета, 1 кладовка) в районе Новос…
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
7 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
2/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
2/2 Этаж
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 8 спален
Влёра, Албания
10 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
8 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
2/2 Этаж
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 8 спален
Влёра, Албания
10 Количество комнат
4 ванных комнат
355 м²
2/2 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
1/1 Этаж
€ 68,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
3/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
137 м²
1/1 Этаж
€ 82,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
265 м²
Количество этажей 2
€ 360,000
Продается вилла в 7 паллатет с земельным участком 800 м2 и двумя зданиями Первое здание пред…
Параметры недвижимости в Влёра (область), Албания
с видом на горы
с видом на море
недорогая
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