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Купить вилла в Влёра, Албания

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 2/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 3/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальнив Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² 1/1 Этаж
€ 82,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Влёра, Албания

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с видом на море
недорогая
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