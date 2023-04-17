Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Southern Albania
  4. Влёра (область)
  5. Влёра

Купить недвижимость с видом на море в Влёра, Албания

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 54,452
Квартира в Ека комплексе, район Пляж, Дуррес Квартира в Албании город Дуррес. Плозадь кварт…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 115,220
Квартира с хорошим ремонтом в районе Пляж, Дуррес Квартира 2 + 1 в районе Пляж (Иллирия)&…
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
212 м² 4 Этаж
€ 136,129
Penthouse 2+1 is located on the 4th floor, with panoramic views of the Lungo mare promenade,…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 45,125
Квартира в районе театра во Влёре Квартира 1+1 в городе Влёра. Плозадь квартиры 67м2. Тре…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 4 Этаж
€ 44,889
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Вилла 4 спальнив Mullet, Албания
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
7 Количество комнат 4 ванных комнат 430 м² 1/2 Этаж
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 3 Этаж
€ 51,425
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Мебель,бытовая техника- все включено в стоим…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 6 Этаж
€ 56,378
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника все включено в стоим…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 76,522
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Плажи города Дуррес с части…
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
300 м²
€ 200,000
Private house for sale in Ali Demi Street.(the road that leads to hospital) The house is 2-s…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4 Этаж
€ 50,933
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 3 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 195,000
Квартира с видом на море в Дурресе Продается квартира 3+1+2 в районе Волга города Дуррес. П…

Параметры недвижимости в Влёра, Албания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти