Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Southern Albania
  4. Влёра (область)
  5. Влёра
  6. Пентхаусы

Пентхаусы в Влёра, Албания

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
€ 35,193
Квартира 1 спальня в Vlore, Албания
Квартира 1 спальня
Vlore, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5
€ 55,280
Квартира 1 спальня в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6
€ 165,334
Квартира 1 спальня в Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4
€ 48,654
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 129 м²
Этаж 3
€ 256,000
Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 5
€ 150,523
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4
€ 55,005
Квартира 1 спальня в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 58,380
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 113 м²
Этаж 3
€ 83,000
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 7
€ 72,875
Вилла 2 спальни в Bestrove, Албания
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
€ 76,458
Квартира 1 спальня в Химара, Албания
Квартира 1 спальня
Химара, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
€ 131,941

Параметры недвижимости в Влёра, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти