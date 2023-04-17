Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Southern Albania
  4. Влёра (область)
  5. Влёра

Купить недвижимость с видом на горы в Влёра, Албания

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 6 спаленв Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Студия 1 комнатав Orikum, Албания
Студия 1 комната
Orikum, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 16,111
12 студий на продажу в Orikum в новом и качественном здании с сертификатом собственности. Ап…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 43,163
Квартира в районе кафе Мотта во Влёре Квартира 1+1 в районе кафе Мотта города Влёра. Площ…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 96,406
Квартира в центре города Дуррес Квартира 2+1 в центре города Дуррес. Площадь квартиры 76м…
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
83 м² 4 Этаж
€ 81,500
Квартира 2 + 1 для продажи в районе Олд Бич, недалеко от отеля Kraal. Идеальное место для дл…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 107,916
Квартира с хорошим ремонтом в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1 в районе Плажи го…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 4 Этаж
€ 33,813
Продажа вторичной квартиры в Golem .Преимуществом данной квартиры есть расположение,так как …
Квартира 3 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 68,843
Большая квартира в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Продается квартира 3+1 в районе Шкемби и К…
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
92 м² 3 Этаж
€ 178,244
1+1 Apartment for sale in Marina Bay Uji i Tohte Vlora. Apartment with an area of ​​80m2, a…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 55,000
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в Албании город Дуррес. Район Plazhi…
Квартирав Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
10 000 м²
€ 100,000
For sale two plots of land in the village of Trajas. Near the town of Orikum. The total area…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 181,830
Новая квартира в Дурресе район Currilla Квартира без ремонта после застройщика 2+1+2. Площа…

Параметры недвижимости в Влёра, Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти