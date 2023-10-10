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Дома с видом на море в Влёра, Албания

1 объект найдено
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Влёра, Албания
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный дом общей площадью  260 м2.   Первый этаж дома организовано: - гост…
€400,000

Параметры недвижимости в Влёра, Албания

с видом на горы
недорогая
элитная
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