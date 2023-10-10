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Дома с видом на горы в Влёра, Албания

1 объект найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с видом на горы, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 2 спальни с мебелью, с видом на горы, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Дом расположен в Коте в 18 км от Влёры. 350 м2 земли и 90 м2 дом. Сертификат о собственности…
€30,000

Параметры недвижимости в Влёра, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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