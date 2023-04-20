Купить квартиру в Vaqarr, Албания

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Квартира 2 спальни
Vaqarr, Албания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
4 Этаж
€ 350,000
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Параметры недвижимости в Vaqarr, Албания
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