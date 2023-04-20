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Купить недвижимость в Vaqarr, Албания

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Vaqarr, Албания
Квартира 2 спальни
Vaqarr, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 4 Этаж
€ 350,000
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…

Параметры недвижимости в Vaqarr, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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