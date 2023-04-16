Купить недвижимость с видом на горы в Тирана, Албания

Квартира 2 спальни Тирана, Албания 2 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 1/5 Этаж

€ 227,800

2 + 1 + 2 квартиры на продажу в Лейк Лэнд в Фарке! Лейкленд, расположенный недалеко от озер…