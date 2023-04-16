Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Central Albania
  4. Тирана (область)
  5. Тирана

Купить недвижимость с видом на горы в Тирана, Албания

3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 121 м² 4 Этаж
€ 260,000
Apartment for sale 2+1 in Delijorgji Complex! Super apartment for sale 2+1, in the Delijo…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 105 м² 7 Этаж
€ 250,000
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 1/5 Этаж
€ 227,800
2 + 1 + 2 квартиры на продажу в Лейк Лэнд в Фарке! Лейкленд, расположенный недалеко от озер…

Параметры недвижимости в Тирана, Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти