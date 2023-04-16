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Купить дом в Тирана, Албания

1 объект найдено
Дом 1 спальняв Тирана, Албания
Дом 1 спальня
Тирана, Албания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 182 м² 2/2 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Тирана, Албания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
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