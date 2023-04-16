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Купить квартиру в Тирана, Албания

Квартира В архив
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38 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 9 Этаж
€ 96,300
Продажа строещейся квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, …
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 85 м² 5 Этаж
€ 155,000
• 1 + 1 Квартира на продажу между блоком посольств и улицей Богданев, на 5-м жилом этаже нов…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 103 м² 8 Этаж
€ 220,000
Квартира 2 + 1 + Почтовая парковка! Расположение: Rruga e Kavaje, за католической церковью. …
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 134 м² 2 Этаж
€ 227,800
Лейкленд, расположенный недалеко от озера Фаркс, является одной из новейших резиденций в это…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 117 м² 3 Этаж
€ 176,000
КВАРТИРА ЛЮКСА 2 + 1 + 2 В ПЕРЕДНЕМ КРИСТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ❗ Роскошная 2 + 1 квартира на продаж…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 96 м² 4 Этаж
€ 120,000
2 + 1 полностью меблированная квартира на продажу в Гранд Галерее. Квартира имеет достаточно…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 74 м² 2 Этаж
€ 125,000
Продается квартира около 21 декабря, в начале улицы Фросина Плаку. Квартира недавно вос…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 115 м² 6 Этаж
€ 125,000
In Yzberisht, Near Eco Market, 2+1 Apartment For Sale, Totally Invested. The apartment with …
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 124 м² 3 Этаж
€ 105,000
For sale is the third floor of a private villa in Rr. Similar to Mecca in Allias. The apartm…
Квартира 3 спальнив Тирана, Албания
Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 220 м² 6 Этаж
€ 315,000
Penthouse in Lake Dry for sale! The penthouse is located in one of the quietest areas of Tir…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 74 м² 6 Этаж
€ 75,000
Квартира имеет очень регулярную планировку с солнцем и естественным освещением в течение дня…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 52 м² 5 Этаж
€ 60,000
В районе Xhamllik, на краю главной дороги, мы предлагаем 1 + 1 квартира на продажу. Квартира…
Квартира 3 спальнив Тирана, Албания
Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 122 м² 8 Этаж
€ 195,000
3 + 1 + 2 ванные комнаты на продажу возле площади 21, 21 декабря! Квартира организована гост…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 108 м² 2 Этаж
€ 135,000
В районе "Окшак", супер квартира на продажу, инвестированная в детали, типология 2 + 1 + 2 в…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат 67 м² 4 Этаж
€ 120,000
2 + 1 квартира на продажу в Сельвии, недалеко от нового рынка, рядом с комплексом "Халили", …
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 68 м² 5 Этаж
€ 110,000
1 + 1 + Однокомнатная квартира на продажу на улице Мыслим Шири. Квартира расположена на 5 эт…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 88 м² 2 Этаж
€ 300,000
Роскошная 1 + 1 квартира на продажу в комплексе Park Gate. Эти апартаменты расположены рядом…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 130 м² 8 Этаж
€ 234,000
Мы предлагаем 2 + 1 + 2 квартиры на продажу в самом популярном комплексе на данный момент "S…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 60 м² 6 Этаж
€ 63,400
Район Оксхак с новыми инвестициями в строительство комплексов получает полную оживление как …
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 90 м² 6 Этаж
€ 103,000
Мы продаем квартиру 2 + 1 + 2 ванные комнаты возле улицы "Xenfize Keko" в Порселане. Информа…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 66 м² 6 Этаж
€ 165,000
Блок-зона является одним из самых посещаемых районов в городе Тирана. Очень близко к государ…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 113 м² 3 Этаж
€ 115,000
Продается типологическая квартира 2 + 1 площадью 113 м2 на улице "Дритан Ходжа", в непосредс…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 68 м² 3 Этаж
€ 97,000
1 + 1 квартира на бывшем электрическом рынке! Квартира расположена в здании на заключительн…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 125 м² 6 Этаж
€ 250,000
Квартира расположена на 5-м жилом этаже и состоит из 2 спален со шкафами, 1 гостиной, 1 кухн…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 74 м² 2 Этаж
€ 120,000
1 + 1 квартира на продажу на втором жилом этаже, в новом здании, с лифтом. Квартира име…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 121 м² 4 Этаж
€ 260,000
Apartment for sale 2+1 in Delijorgji Complex! Super apartment for sale 2+1, in the Delijo…
Квартира 1 спальняв Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат 66 м² 6 Этаж
€ 165,000
1+1 Apartment for sale in the Block area! The Block area is one of the most frequented ar…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 78 м² 6 Этаж
€ 120,000
2+1 APARTMENT NEAR DURRES STREET! The apartment is located on Durres street near Ambasa…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 480,000
2+1+2 APARTMENT FOR SALE NEAR AIR ALBANIA STADIUM! The apartment is located in one of the…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 105 м² 7 Этаж
€ 250,000
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…

Параметры недвижимости в Тирана, Албания

с видом на горы
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