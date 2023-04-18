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Купить дом в Тирана, Албания

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Lunder, Албания
Дом 3 спальни
Lunder, Албания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м² 1/3 Этаж
€ 430,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Тирана, Албания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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