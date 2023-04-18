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Купить квартиру в Тирана, Албания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 170,000
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 3 спальнив Lanabregas-Shtepeza, Албания
Квартира 3 спальни
Lanabregas-Shtepeza, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 4/6 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Тирана, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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