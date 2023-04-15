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Купить недвижимость с видом на горы в Тирана (область), Албания

Тирана
39
Тирана
3
Farke
2
Кавая
2
Bashkia Rrogozhine
1
Vaqarr
1
9 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 6 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3 Этаж
€ 48,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальнив Golem, Албания
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 7 Этаж
€ 57,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 40,000
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель и бытовая техника все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 4/4 Этаж
€ 44,000
Продажа квартиры в Golem. Квартира с ремонтом, просорная и светлая. Преимуществом данной ква…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 121 м² 4 Этаж
€ 260,000
Apartment for sale 2+1 in Delijorgji Complex! Super apartment for sale 2+1, in the Delijo…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 105 м² 7 Этаж
€ 250,000
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 1/5 Этаж
€ 227,800
2 + 1 + 2 квартиры на продажу в Лейк Лэнд в Фарке! Лейкленд, расположенный недалеко от озер…

Параметры недвижимости в Тирана (область), Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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