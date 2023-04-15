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Купить дом в Тирана (область), Албания

Farke
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Тирана
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Тирана
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7 объектов найдено
Дом 1 спальняв Kashar, Албания
Дом 1 спальня
Kashar, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в Prane fabrikes Makaronave . Мебель и бытовая техника входят …
Вилла 4 спальнив Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
3 ванных комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 850,000
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
Дом 1 спальняв Тирана, Албания
Дом 1 спальня
Тирана, Албания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 182 м² 2/2 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Golem, Албания
Дом 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 85,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Mullet, Албания
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
7 Количество комнат 4 ванных комнат 430 м² 1/2 Этаж
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Lunder, Албания
Дом 3 спальни
Lunder, Албания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м² 1/3 Этаж
€ 430,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Тирана (область), Албания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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