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Коттеджи в Тирана (область), Албания

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1 объект найдено
Коттедж с Онлайн-показ в Golem, Албания
Коттедж с Онлайн-показ
Golem, Албания
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€469,200

Параметры недвижимости в Тирана (область), Албания

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