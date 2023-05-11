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Квартиры-студии с видом на море в Албании

Northern Albania
9
Southern Albania
9
Дуррес
7
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€ 55,000
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Студия 1 спальня в Влёра, Албания
Студия 1 спальня
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
€ 55,500
Продажа вторичной квартиры в Vlore. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…

Параметры недвижимости в Албании

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