Албания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Албании
Пентхаус
Студия
Дом в Албании
Вилла
Земельные участки в Албании
Элитная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Албании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Студии
Квартиры-студии возле озера в Албании
Northern Albania
9
Southern Albania
9
Дуррес
7
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Agim, Албания
2
1
74 м²
7/12
€ 53,257
S438 Квартира с иголочки #видеообзорыслизоймурзич ⠀ В новом доме продаются совре…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
58 м²
2
€ 60,513
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель и бытовая техника все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
65 м²
4
€ 48,717
Предлагается на продажу квартира 1+1 в Големе город Дуррес. В квартире сделан рем…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
58 м²
6
€ 36,717
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Мебель и бытовая техника все включено в стоимост…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
81 м²
4
€ 56,609
Продажа вторичной квартиры. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по же…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
1
1
80 м²
9
€ 45,419
Apartament 2 + 1 в трансбалканике . Вход расположен на 9 этаже нового здания. Квартира полно…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
62 м²
3/3
€ 53,375
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
4
2
58 м²
4
€ 50,463
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель ,бытовая техника- все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
66 м²
3
€ 56,042
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2
1
99 м²
6
€ 73,201
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
1
1
43 м²
6/5
€ 62,897
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Shkallnur, Албания
3
1
67 м²
2/8
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Албании
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты