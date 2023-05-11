Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Студии

Квартиры-студии возле озера в Албании

Northern Albania
9
Southern Albania
9
Дуррес
7
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Agim, Албания
Квартира 1 спальня
Agim, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 7/12
€ 53,257
S438 Квартира с иголочки #видеообзорыслизоймурзич ⠀ В новом доме продаются совре…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2
€ 60,513
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель и бытовая техника все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальня в Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4
€ 48,717
Предлагается  на продажу квартира 1+1 в Големе город Дуррес. В квартире сделан рем…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6
€ 36,717
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Мебель и бытовая техника все включено в стоимост…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4
€ 56,609
  Продажа вторичной квартиры. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по же…
Квартира 2 спальни в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 9
€ 45,419
Apartament 2 + 1 в трансбалканике . Вход расположен на 9 этаже нового здания. Квартира полно…
Квартира 1 спальня в Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
€ 53,375
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 4
€ 50,463
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель ,бытовая техника- все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальня в Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
€ 56,042
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальня в Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 6
€ 73,201
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 1 спальня в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 6/5
€ 62,897
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Shkallnur, Албания
Квартира 2 спальни
Shkallnur, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/8
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Албании

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти