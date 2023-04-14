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Купить вилла в Southern Albania, Албания

Влёра
4
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7 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 2/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Bestrove, Албания
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 2/2 Этаж
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 3/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальнив Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² 1/1 Этаж
€ 82,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
Вилла 6 спаленв Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 265 м² Количество этажей 2
€ 360,000
Продается вилла в 7 паллатет с земельным участком 800 м2 и двумя зданиями Первое здание пред…

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

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с видом на море
недорогая
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