Албания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Албании
Новые дома в Албании
Все новостройки в Албании
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Албании
Жилая
Квартира в Албании
Пентхаус
Студия
Дом в Албании
Вилла
Земельные участки в Албании
Элитная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Албании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Албании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Southern Albania
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в Southern Albania, Албания
Orikum
1
Влёра
1
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
3/8 Этаж
€ 113,589
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Саранда, Албания
50 м²
5 Этаж
€ 60,884
Квартира 1 + 1 с видом на море для продажи на улице Гердж Аранити, Саранда. Квартира располо…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 47,896
Квартира в районе Голем, Дуррес Предлагается на продажу квартира 1+1 в районе Голем,…
Квартира
Влёра, Албания
76 м²
7 Этаж
€ 135,299
Квартира 2 + 1 на продажу с частичным видом на море рядом с “ Яхта ” Отель. Квартира распол…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
4 Этаж
€ 88,657
S590 Квартира 2 + 1 на продажу в & nbsp; Rrapi, in & nbsp; Lungomare.& nbsp; Вход располо…
Квартира
Влёра, Албания
104 м²
1 Этаж
€ 207,587
You can be part of a fantastic experience between the freshness of the sea, the purity of th…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
3 Этаж
€ 70,746
S571 Квартира 2 + 1 на бульваре за Райффайзен Банком. Площадь 114 м2, Расположена н…
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
1/1 Этаж
€ 97,785
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Влёра, Албания
95 м²
8 Этаж
€ 55,569
Квартира расположена на 8 этаже, есть лифт. Дом расположен недалеко от центрального бульвара…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
2/6 Этаж
€ 131,776
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
3/8 Этаж
€ 107,663
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 31,607
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты